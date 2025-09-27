Fyrirtækjaskrá
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in United Kingdom hjá Jaguar Land Rover er samtals £41.8K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Jaguar Land Rover. Síðast uppfært: 9/27/2025

Miðgildi launa
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Samtals á ári
£41.8K
Stig
L2
Grunnlaun
£39.9K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£1.9K
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

