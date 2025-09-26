Fyrirtækjaskrá
Jabil
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Vélbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Vélbúnaðarverkfræðingur laun

Jabil Vélbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Vélbúnaðarverkfræðingur launapakka in Taiwan hjá Jabil er samtals NT$1.94M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Jabil. Síðast uppfært: 9/26/2025

Miðgildi launa
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Samtals á ári
NT$1.94M
Stig
4
Grunnlaun
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
Bónus
NT$0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
9 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Jabil?

NT$5.09M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega NT$954þ+ (stundum NT$9540þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Vélbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Vélbúnaðarverkfræðingur di Jabil in Taiwan berada pada jumlah pampasan tahunan NT$2,256,190. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Jabil untuk peranan Vélbúnaðarverkfræðingur in Taiwan ialah NT$1,896,510.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Jabil

Tengd fyrirtæki

  • Honeywell
  • BNY Mellon
  • Fortive
  • Halliburton
  • Omnicom Group
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði