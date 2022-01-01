Fyrirtækjaskrá
Intel
Intel Laun

Laun hjá Intel eru á bilinu $36,403 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningaraðili í neðri kantinum til $818,056 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Intel. Síðast uppfært: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfiverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Öryggishugbúnaðarverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Vefáreiðanleikaverkfræðingur

Dulritunarverkfræðingur

Kerfiverkfræðingur

Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur

Rannsóknarfræðingur

Gervigreindarrannsóknir

Gervigreindarverkfræðingur

Embedded Systems Software Engineer

Vélbúnaðarverkfræðingur
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Vörustjóri
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Gagnafræðingur
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Tækniforritstjóri
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Tækniverkefnastjóri

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Vélaverkfræðingur
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Lausnaarkitekt
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Markaðsmál
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Vörumarkaðsstjóri

Vöruhönnuður
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Fjármálasérfræðingur
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Forritstjóri
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Efnaverkfræðingur
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Rafverkfræðingur
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Viðskiptasérfræðingur
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Mannauður
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Efnisverkfræðingur
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Sala
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Vettvangsölustjóri

Viðskiptastjóri

Viðskiptaþróun
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Viðskiptarekstur
Median $151K
Viðskiptarekstrarstjóri
Median $201K
Gagnafræðistjóri
Median $262K
Ljósverkfræðingur
Median $239K
Vöruhönnunarstjóri
Median $290K
Verkefnastjóri
Median $57.8K
Endurskoðandi
Median $137K

Technical Accountant

Skrifstofuaðstoðarmaður
Median $95.2K
Grafískur hönnuður
Median $235K
Söluverkfræðingur
Median $201K
Lögfræði
Median $300K
Starfsmannastjóri
$220K
Byggingaverkfræðingur
$231K

Construction Engineer

Stjórnunarverkfræðingur
$230K
Þjónustuver
$103K
Gagnasérfræðingur
$71.7K
Aðstöðustjóri
$118K
Tískuhönnuður
$76.4K
Iðnaðarhönnuður
$156K
Stjórnunarráðgjafi
$120K
MEP Verkfræðingur
$180K
Prompt Engineer
$469K
Ráðningaraðili
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Tæknirithöfundur
$44.2K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$37.7K
Áhættufjárfestir
$166K
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Intel eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Intel eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Intel er Hugbúnaðarverkfræðingur at the Fellow level með árlegar heildarbætur upp á $818,056. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Intel er $188,939.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Intel

