Integrant Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Egypt hjá Integrant er samtals EGP 1.24M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Integrant. Síðast uppfært: 9/25/2025

Miðgildi launa
company icon
Integrant
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Samtals á ári
EGP 1.24M
Stig
Principal
Grunnlaun
EGP 1.24M
Stock (/yr)
EGP 0
Bónus
EGP 0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Integrant?

EGP 7.9M

Algengar spurningar

Integrant in EgyptのHugbúnaðarverkfræðingurで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬EGP 1,500,696です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
IntegrantのHugbúnaðarverkfræðingur職種 in Egyptで報告されている年間総報酬の中央値はEGP 1,243,998です。

Önnur úrræði