Instacart Sala Laun

Sala kjör in United States hjá Instacart eru á bilinu $245K á year fyrir L5 til $418K á year fyrir L7. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $324K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Instacart. Síðast uppfært: 9/25/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$177K
$147K
$30K
$0
L6
$314K
$174K
$26.7K
$114K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Instacart eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
50%
ÁR 1
50%
ÁR 2
Hjá Instacart eru RSUs háð 2 ára ávinnslutímaáætlun:
50% ávinst á 1st-ÁR (50.00% árlega)
50% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)