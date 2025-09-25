Instacart Fjármálasérfræðingur Laun

Fjármálasérfræðingur kjör in United States hjá Instacart eru samtals $210K á year fyrir L5. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Instacart. Síðast uppfært: 9/25/2025
Meðaltal heildarlauna
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$210K
$165K
$45K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Instacart eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
50%
ÁR 1
50%
ÁR 2
Hjá Instacart eru RSUs háð 2 ára ávinnslutímaáætlun:
50% ávinst á 1st-ÁR (50.00% árlega)
50% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)