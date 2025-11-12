Infosys Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur Laun

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Infosys eru á bilinu ₹527K á year fyrir JL3B til ₹689K á year fyrir JL6A. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹439K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Infosys. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
JL3B
₹527K
₹527K
₹0
₹0
JL3A
₹479K
₹479K
₹0
₹0
JL4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
₹1.03M
₹1.03M
₹0
₹0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Infosys eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)