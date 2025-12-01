Fyrirtækjaskrá
Gusto
Gusto Mannauður Laun

Meðaltal Mannauður heildarlauna in United States hjá Gusto er á bilinu $198K til $282K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Gusto. Síðast uppfært: 12/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$225K - $256K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$198K$225K$256K$282K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Gusto eru Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (1.67% mánaðarlega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (1.67% mánaðarlega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (1.67% mánaðarlega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (1.67% mánaðarlega)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Gusto eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Mannauður hjá Gusto in United States er árleg heildarlaun upp á $282,020. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Gusto fyrir Mannauður hlutverkið in United States er $198,370.

