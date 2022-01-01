Fyrirtækjaskrá
Farfetch
Farfetch Laun

Laun hjá Farfetch eru á bilinu $22,689 í heildarjöfnum á ári fyrir Textahöfundur í neðri kantinum til $198,900 fyrir Gagnafræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Farfetch. Síðast uppfært: 10/9/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Vörustjóri
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Gagnasérfræðingur
Median $37.7K

Markaðsmál
Median $105K
Verkefnastjóri
Median $39.9K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $69.8K
Viðskiptasérfræðingur
$111K
Textahöfundur
$22.7K
Þjónustuver
$75.4K
Gagnafræðistjóri
$77.9K
Gagnafræðingur
$199K
Fjármálasérfræðingur
$54.2K
Mannauður
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Ráðningaraðili
$85.4K
Lausnaarkitekt
$79.4K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$47.9K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Farfetch eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

The highest paying role reported at Farfetch is Gagnafræðingur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $198,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Farfetch is $54,174.

Önnur úrræði