Ernst and Young Fyrirtækjaþróun Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ernst and Young. Síðast uppfært: 9/24/2025

Meðaltal heildarlauna

ARS 35.84M - ARS 40.85M
Argentina
Venjulegt bil
Mögulegt bil
ARS 31.22MARS 35.84MARS 40.85MARS 45.47M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

ARS 194.91M

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Ernst and Young eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Fyrirtækjaþróun na Ernst and Young situa-se numa remuneração total anual de ARS 45,473,734. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ernst and Young para a função de Fyrirtækjaþróun é ARS 31,215,021.

