Databricks Verkefnisstjóri Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Databricks. Síðast uppfært: 11/1/2025

Meðaltal heildarlauna

£143K - £170K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
£132K£143K£170K£181K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Databricks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Verkefnisstjóri hjá Databricks in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £181,111. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Databricks fyrir Verkefnisstjóri hlutverkið in United Kingdom er £132,290.

