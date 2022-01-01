Citrix Laun

Laun hjá Citrix eru á bilinu $25,125 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $224,420 fyrir Vöruhönnunarstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Citrix. Síðast uppfært: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.33%
ÁR 1
33.33%
ÁR 2
33.33%
ÁR 3
Hjá Citrix eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.33% ávinst á 1st-ÁR (33.33% árlega)
33.33% ávinst á 2nd-ÁR (33.33% árlega)
33.33% ávinst á 3rd-ÁR (33.33% árlega)
