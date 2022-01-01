Fyrirtækjaskrá
Citrix
Citrix Laun

Laun hjá Citrix eru á bilinu $25,125 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $224,420 fyrir Vöruhönnunarstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Citrix. Síðast uppfært: 10/17/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfiverkfræðingur

Vörustjóri
Median $220K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Markaðsmál
Median $182K
Lausnaarkitekt
Median $123K

Cloud Architect

Viðskiptasérfræðingur
$121K
Þjónustuver
$25.1K
Viðskiptavinaarrangur
$63.6K
Gagnasérfræðingur
$25.3K
Gagnafræðistjóri
$94.4K
Gagnafræðingur
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Stjórnunarráðgjafi
$189K
Markaðsrekstur
$111K
Vöruhönnuður
$180K
Vöruhönnunarstjóri
$224K
Forritstjóri
$148K
Söluverkfræðingur
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Tækniforritstjóri
$79.2K
Tæknirithöfundur
$28.2K
Ávinnslutímaáætlun

33.33%

ÁR 1

33.33%

ÁR 2

33.33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Citrix eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.33% ávinst á 1st-ÁR (33.33% árlega)

  • 33.33% ávinst á 2nd-ÁR (33.33% árlega)

  • 33.33% ávinst á 3rd-ÁR (33.33% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Citrix er Vöruhönnunarstjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $224,420. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Citrix er $102,458.

Tengd fyrirtæki

  • F5 Networks
  • Fortinet
  • Zscaler
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

