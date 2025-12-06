Fyrirtækjaskrá
Chainlink Labs
Chainlink Labs Lögfræði Laun

Meðaltal Lögfræði heildarlauna in United States hjá Chainlink Labs er á bilinu $246K til $357K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Chainlink Labs. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$279K - $324K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$246K$279K$324K$357K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Chainlink Labs eru Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (5.00% ársfjórðungslega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (5.00% ársfjórðungslega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (5.00% ársfjórðungslega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (5.00% ársfjórðungslega)



Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lögfræði hjá Chainlink Labs in United States er árleg heildarlaun upp á $357,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Chainlink Labs fyrir Lögfræði hlutverkið in United States er $246,000.

Önnur úrræði

