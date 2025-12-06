CGI Lausnararkitekt Laun

Lausnararkitekt kjör in Canada hjá CGI eru samtals CA$141K á year fyrir Solution Architect. Miðgildi yearlegrar launapakka in Canada er samtals CA$142K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CGI. Síðast uppfært: 12/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect
$102K
$102K
$0
$555
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
