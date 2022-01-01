Fyrirtækjaskrá
Cerner
Cerner Laun

Laun hjá Cerner eru á bilinu $2,387 í heildarjöfnum á ári fyrir Vörustjóri í neðri kantinum til $195,640 fyrir Sala í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Cerner. Síðast uppfært: 11/14/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Stjórnunarráðgjafi
Median $58.3K
Lausnararkitekt
Median $91.4K

Viðskiptarekstur
$53.3K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$49.8K
Þjónustuver
$51.7K
Gagnafræðingur
$68.7K
Gagnafræðistjóri
$58.1K
Gagnafræðingur
$63.7K
Mannauður
$14.1K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$124K
Vöruhönnuður
Median $100K
Vörustjóri
$2.4K
Áætlunarstjóri
Median $95.8K
Sala
$196K
Söluverkfræðingur
$87.6K
Netöryggisfræðingur
$140K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$19.3K
Tækniforritstjóri
Median $97.6K
Tæknirithöfundur
$88.6K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Cerner er Sala at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $195,640. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cerner er $61,012.

Önnur úrræði