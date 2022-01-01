Fyrirtækjaskrá
Ceridian Laun

Launasvið Ceridian eru frá $52,260 í heildarbótum á ári fyrir Þjónustusvið í neðri enda til $279,390 fyrir Mannauðsmál í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Ceridian. Síðast uppfært: 8/17/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatryggingarverkfræðingur (QA)

Vöruhönnuður
Median $92K
Þjónustusvið
$52.3K

Mannauðsmál
$279K
Markaðsmál
$137K
Vöruhönnunarstjóri
$106K
Vörustjóri
$67.4K
Verkefnastjóri
$82.6K
Ráðningarfulltrúi
$68.6K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$111K
Lausnarhönnuður
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Tæknileg verkefnastjóri
$101K
Úthlutunaráætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Ceridian eru RSUs háð 3 ára úthlutunaráætlun:

  • 33.3% er hlotið í 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% er hlotið í 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% er hlotið í 3rd-ÁR (33.30% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Ceridian er Mannauðsmál at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $279,390. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Ceridian er $92,000.

Önnur úrræði