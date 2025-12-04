Cerebras Systems Vélaverkfræðingur Laun

Meðaltal Vélaverkfræðingur heildarlauna in United States hjá Cerebras Systems er á bilinu $168K til $238K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cerebras Systems. Síðast uppfært: 12/4/2025
Meðaltal heildarlauna
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Cerebras Systems eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
