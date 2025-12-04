Fyrirtækjaskrá
Ceragon Networks
Ceragon Networks Rafverkfræðingur Laun

Meðaltal Rafverkfræðingur heildarlauna in Israel hjá Ceragon Networks er á bilinu ₪308K til ₪421K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ceragon Networks. Síðast uppfært: 12/4/2025

Meðaltal heildarlauna

$99.1K - $118K
Israel
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$91.5K$99.1K$118K$125K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Rafverkfræðingur hjá Ceragon Networks in Israel er árleg heildarlaun upp á ₪421,334. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ceragon Networks fyrir Rafverkfræðingur hlutverkið in Israel er ₪307,757.

Önnur úrræði

