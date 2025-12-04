Fyrirtækjaskrá
BenchSci
BenchSci Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in Canada hjá BenchSci er samtals CA$196K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka BenchSci. Síðast uppfært: 12/4/2025

Miðgildi launa
company icon
BenchSci
Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Samtals á ári
$142K
Stig
L6
Grunnlaun
$142K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá BenchSci?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá BenchSci eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðistjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá BenchSci in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$255,098. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá BenchSci fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Canada er CA$182,171.

Úrvalsstörf

Önnur úrræði

