Autodesk Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in United States hjá Autodesk eru á bilinu $142K á year fyrir P1 til $426K á year fyrir P6. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $246K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Autodesk. Síðast uppfært: 9/23/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
