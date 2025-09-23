Fyrirtækjaskrá
Autodesk
Autodesk
  • Laun
  • Samstarfsaðilastjóri

  • Öll Samstarfsaðilastjóri laun

Autodesk Samstarfsaðilastjóri Laun

Meðaltal Samstarfsaðilastjóri heildarlauna in Australia hjá Autodesk er á bilinu A$239K til A$327K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Autodesk. Síðast uppfært: 9/23/2025

Meðaltal heildarlauna

A$256K - A$310K
Australia
Venjulegt bil
Mögulegt bil
A$239KA$256KA$310KA$327K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

A$249K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega A$47þ+ (stundum A$470þ+) hækkunum.


Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Autodesk eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Samstarfsaðilastjóri hjá Autodesk in Australia er árleg heildarlaun upp á A$326,724. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Autodesk fyrir Samstarfsaðilastjóri hlutverkið in Australia er A$239,410.

