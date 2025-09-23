Autodesk Byggingaverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Byggingaverkfræðingur heildarlauna in India hjá Autodesk er á bilinu ₹1.8M til ₹2.47M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Autodesk. Síðast uppfært: 9/23/2025

Meðaltal heildarlauna

₹1.95M - ₹2.32M
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹1.8M₹1.95M₹2.32M₹2.47M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Autodesk eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Byggingaverkfræðingur hjá Autodesk in India er árleg heildarlaun upp á ₹2,468,447. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Autodesk fyrir Byggingaverkfræðingur hlutverkið in India er ₹1,803,040.

