Apex Fintech Solutions Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Apex Fintech Solutions eru samtals $107K á year fyrir Software Engineer I. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $132K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Apex Fintech Solutions. Síðast uppfært: 11/11/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer I
(Byrjendaþrep)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Hvað eru starfsþrep hjá Apex Fintech Solutions?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hjá Apex Fintech Solutions in United States er árleg heildarlaun upp á $143,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Apex Fintech Solutions fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $120,000.

Önnur úrræði