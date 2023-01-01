Fyrirtækjaskrá
Anthropic
Anthropic Laun

Launasvið Anthropic eru frá $311,933 í heildarbótum á ári fyrir Markaðsmál í neðri enda til $642,600 fyrir Rekstrarmál í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Anthropic. Síðast uppfært: 8/21/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Rekstrarmál
$643K
Upplýsingatæknifræðingur
$322K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
Markaðsmál
$312K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Anthropic eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Anthropic er Rekstrarmál at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $642,600. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Anthropic er $525,821.

