Alaan Stofnandi Laun

Meðaltal Stofnandi heildarlauna in United Arab Emirates hjá Alaan er á bilinu AED 244K til AED 341K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alaan. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Alaan?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Stofnandi hjá Alaan in United Arab Emirates er árleg heildarlaun upp á AED 340,854. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Alaan fyrir Stofnandi hlutverkið in United Arab Emirates er AED 243,887.

Önnur úrræði

