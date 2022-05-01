Fyrirtækjaskrá
Age of Learning
Age of Learning Laun

Laun hjá Age of Learning eru á bilinu $81,600 í heildarjöfnum á ári fyrir UX Rannsakandi í neðri kantinum til $414,915 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Age of Learning. Síðast uppfært: 11/14/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $135K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
$134K
Vöruhönnuður
$116K

Vörustjóri
$415K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$166K
UX Rannsakandi
$81.6K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Age of Learning er Vörustjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $414,915. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Age of Learning er $134,333.

