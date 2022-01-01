Fyrirtækjaskrá
Aetna
Aetna Laun

Launasvið Aetna eru frá $25,425 í heildarbótum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri enda til $258,703 fyrir Lausnarhönnuður í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Aetna. Síðast uppfært: 8/15/2025

Gagnavísindamaður
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Heilsugagnafræði

Hugbúnaðarverkfræðingur
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Gagnaverkfræðingur

Tryggingarstærðfræðingur
Median $141K

Vörustjóri
Median $201K
Upplýsingatæknifræðingur
Median $102K
Endurskoðandi
$95.1K
Viðskiptagreinir
$101K
Viðskiptaþróun
$115K
Byggingarverkfræðingur
$58.8K
Gagnagreinir
$115K
Fjármálagreinir
$82.6K
Stjórnunarráðgjafi
$172K
Vöruhönnuður
$25.4K
Verkefnastjóri
$98K
Sala
$101K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$199K
Lausnarhönnuður
$259K
Algengar spurningar

The highest paying role reported at Aetna is Lausnarhönnuður at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,703. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aetna is $124,355.

