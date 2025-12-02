Fyrirtækjaskrá
ADP Netöryggisfræðingur Laun

Meðaltal Netöryggisfræðingur heildarlauna hjá ADP er á bilinu RON 87.5K til RON 127K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ADP. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$22.6K - $26.2K
Romania
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$19.9K$22.6K$26.2K$28.9K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ADP eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (Infinity% á tímabil)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Netöryggisfræðingur hjá ADP er árleg heildarlaun upp á RON 127,028. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ADP fyrir Netöryggisfræðingur hlutverkið er RON 87,532.

Önnur úrræði

