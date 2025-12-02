Fyrirtækjaskrá
ADNOC
ADNOC Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðingur heildarlauna in United Arab Emirates hjá ADNOC er á bilinu AED 218K til AED 299K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ADNOC. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$64.4K - $76.5K
United Arab Emirates
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$59.5K$64.4K$76.5K$81.4K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá ADNOC?

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá ADNOC in United Arab Emirates er árleg heildarlaun upp á AED 299,056. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ADNOC fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United Arab Emirates er AED 218,441.

