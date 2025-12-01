Fyrirtækjaskrá
3Pillar Global
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Verkefnisstjóri

  • Öll Verkefnisstjóri laun

3Pillar Global Verkefnisstjóri Laun

Meðaltal Verkefnisstjóri heildarlauna in Romania hjá 3Pillar Global er á bilinu RON 188K til RON 263K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka 3Pillar Global. Síðast uppfært: 12/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$46.2K - $55.9K
Romania
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$42.6K$46.2K$55.9K$59.5K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Verkefnisstjóri innsendingarnars hjá 3Pillar Global til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá 3Pillar Global?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Verkefnisstjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Verkefnisstjóri hjá 3Pillar Global in Romania er árleg heildarlaun upp á RON 263,232. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 3Pillar Global fyrir Verkefnisstjóri hlutverkið in Romania er RON 188,347.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá 3Pillar Global

Tengd fyrirtæki

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/3pillar-global/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.