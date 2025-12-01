Fyrirtækjaskrá
3Pillar Global
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Áætlunarstjóri

  • Öll Áætlunarstjóri laun

3Pillar Global Áætlunarstjóri Laun

Meðaltal Áætlunarstjóri heildarlauna in India hjá 3Pillar Global er á bilinu ₹5.45M til ₹7.44M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka 3Pillar Global. Síðast uppfært: 12/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$66.6K - $80.6K
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$62.2K$66.6K$80.6K$84.9K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Áætlunarstjóri innsendingarnars hjá 3Pillar Global til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá 3Pillar Global?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Áætlunarstjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Áætlunarstjóri hjá 3Pillar Global in India er árleg heildarlaun upp á ₹7,438,817. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 3Pillar Global fyrir Áætlunarstjóri hlutverkið in India er ₹5,450,857.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá 3Pillar Global

Tengd fyrirtæki

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/3pillar-global/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.