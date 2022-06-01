Zeta Global Gaji

Gaji Zeta Global berkisar dari $6,636 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Pemasaran di tingkat rendah hingga $392,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zeta Global . Terakhir diperbarui: 9/2/2025