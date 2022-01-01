Direktori Perusahaan
ViacomCBS
ViacomCBS Gaji

Gaji ViacomCBS berkisar dari $61,762 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Operasi Bisnis di tingkat rendah hingga $413,055 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ViacomCBS. Terakhir diperbarui: 8/29/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Insinyur DevOps

Insinyur Site Reliability

Manajer Produk
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $307K

Analis Bisnis
Median $134K
Analis Data
Median $121K
Ilmuwan Data
Median $209K
Desainer Produk
Median $160K
Arsitek Solusi
Median $213K

Arsitek Data

Pemasaran
Median $118K
Manajer Program
Median $150K
Manajer Proyek
Median $105K
Analis Keuangan
Median $110K
Akuntan
$79.7K
Manajer Operasi Bisnis
$61.8K
Pengembangan Bisnis
$328K
Penulis Konten
$92.5K
Sumber Daya Manusia
$413K
Hukum
$131K
Konsultan Manajemen
$134K
Operasi Pemasaran
$99.5K
Manajer Desain Produk
$209K
Perekrut
Median $100K
Penjualan
$221K
Analis Keamanan Siber
$133K
Manajer Program Teknis
$101K
Jadwal Vesting

33.33%

THN 1

33.33%

THN 2

33.33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di ViacomCBS, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.33% vesting pada 1st-THN (33.33% tahunan)

  • 33.33% vesting pada 2nd-THN (33.33% tahunan)

  • 33.33% vesting pada 3rd-THN (33.33% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ViacomCBS adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $413,055. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ViacomCBS adalah $134,200.

Sumber Lainnya