ViacomCBS Gaji

Gaji ViacomCBS berkisar dari $61,762 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Operasi Bisnis di tingkat rendah hingga $413,055 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ViacomCBS . Terakhir diperbarui: 8/29/2025