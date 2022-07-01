Direktori Perusahaan
TDS
TDS Gaji

Gaji TDS berkisar dari $44,765 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $140,700 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan TDS. Terakhir diperbarui: 9/20/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $87K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Akuntan
$70.2K
Layanan Pelanggan
$44.8K

Ilmuwan Data
$51.2K
Penjualan
$141K
Kapitalis Ventura
$56.7K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di TDS adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $140,700. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di TDS adalah $63,444.

