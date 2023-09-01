Direktori Perusahaan
Stockbit
Stockbit Gaji

Gaji Stockbit berkisar dari $12,882 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $25,835 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Stockbit. Terakhir diperbarui: 10/25/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $17K
Ilmuwan Data
$12.9K
Pemasaran
$20.1K

Manajer Produk
$25.8K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Stockbit adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $25,835. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Stockbit adalah $18,570.

