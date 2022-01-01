Standard Cognition Gaji

Rentang gaji Standard Cognition berkisar dari $130,650 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $316,575 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Standard Cognition . Terakhir diperbarui: 8/19/2025