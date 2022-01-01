Direktori Perusahaan
Standard Cognition Gaji

Rentang gaji Standard Cognition berkisar dari $130,650 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $316,575 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Standard Cognition. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $190K
Ilmuwan Data
$131K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$317K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Standard Cognition, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Standard Cognition adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $316,575. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Standard Cognition adalah $190,000.

