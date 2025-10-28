Direktori Perusahaan
Sleep Number
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

Sleep Number Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in United States di Sleep Number total $170K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sleep Number. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Paket Median
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Total per tahun
$170K
Level
L3
Gaji Pokok
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$20K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
1 Tahun
Apa saja tingkat karir di Sleep Number?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Sleep Number, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Sleep Number in United States mencapai total kompensasi tahunan $222,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Sleep Number untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in United States adalah $165,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Sleep Number

Perusahaan Terkait

  • Casper
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Macy's
  • Aaron's
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya