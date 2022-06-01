Direktori Perusahaan
Radiance Technologies
Radiance Technologies Gaji

Gaji Radiance Technologies berkisar dari $89,445 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Keras di tingkat rendah hingga $158,288 untuk Insinyur Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Radiance Technologies. Terakhir diperbarui: 9/17/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $90.4K
Insinyur Perangkat Keras
$89.4K
Insinyur Penjualan
$158K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Radiance Technologies adalah Insinyur Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $158,288. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Radiance Technologies adalah $90,390.

