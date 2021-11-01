PT Pertamina Gaji

Gaji PT Pertamina berkisar dari $2,731 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Proyek di tingkat rendah hingga $9,766 untuk Insinyur Mesin di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan PT Pertamina . Terakhir diperbarui: 10/24/2025