Procter & Gamble
Procter & Gamble Akuntan Gaji

Rata-rata kompensasi total Akuntan in United States di Procter & Gamble berkisar dari $158K hingga $230K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Procter & Gamble. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$181K - $207K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$158K$181K$207K$230K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Apa saja tingkat karir di Procter & Gamble?

Jabatan yang Disertakan

Technical Accountant

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Akuntan di Procter & Gamble in United States mencapai total kompensasi tahunan $230,100. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Procter & Gamble untuk posisi Akuntan in United States adalah $157,950.

