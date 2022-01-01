Piano Gaji

Gaji Piano berkisar dari $72,360 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $158,893 untuk Insinyur Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Piano . Terakhir diperbarui: 10/21/2025