Direktori Perusahaan
OneTrust
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

OneTrust Gaji

Gaji OneTrust berkisar dari $11,914 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $323,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan OneTrust. Terakhir diperbarui: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Median $190K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $323K
Desainer Produk
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Akuntan
$69.7K
Pengembangan Korporat
$232K
Layanan Pelanggan
$117K
Kesuksesan Pelanggan
$62.5K
Teknolog Informasi (TI)
$72.9K
Konsultan Manajemen
$63.2K
Pemasaran
$224K
Operasi Pemasaran
$90.5K
Manajer Proyek
Median $135K
Perekrut
$11.9K
Penjualan
$159K
Insinyur Penjualan
$121K
Manajer Akun Teknis
$97.5K
Manajer Program Teknis
$112K
Kapitalis Ventura
$62.3K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di OneTrust, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di OneTrust adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $323,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di OneTrust adalah $106,218.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk OneTrust

Perusahaan Terkait

  • SkySpecs
  • Mastercard
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onetrust/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.