Notion Gaji

Gaji Notion berkisar dari $53,499 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $531,500 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Notion. Terakhir diperbarui: 10/23/2025

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $186K
Desainer Produk
Median $440K

Manajer Produk
Median $395K
Akuntan
$90.5K
Manajer Operasi Bisnis
$226K
Analis Bisnis
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Sumber Daya Manusia
$70K
Pemasaran
$175K
Manajer Program
$187K
Perekrut
$209K
Penjualan
$53.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$128K
Total Imbalan
$186K
Peneliti UX
$170K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Notion, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

10 years post-termination exercise window.

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Notion adalah Insinyur Perangkat Lunak at the L4 level dengan total kompensasi tahunan $531,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Notion adalah $196,000.

Sumber Lainnya