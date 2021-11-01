Direktori Perusahaan
Northern Trust Gaji

Gaji Northern Trust berkisar dari $46,672 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $255,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Northern Trust. Terakhir diperbarui: 9/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $148K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Analis Bisnis
Median $78K
Manajer Produk
Median $110K

Teknolog Informasi (TI)
Median $46.7K
Arsitek Solusi
Median $238K
Analis Keuangan
Median $123K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $255K
Akuntan
$107K
Asisten Administratif
$63.7K
Layanan Pelanggan
$79.6K
Analis Data
$81.4K
Ilmuwan Data
$94.5K
Sumber Daya Manusia
$86.2K
Bankir Investasi
$86.2K
Desainer Produk
$139K
Perekrut
$131K
Analis Keamanan Siber
$109K
Manajer Program Teknis
$240K
FAQ

The highest paying role reported at Northern Trust is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak with a yearly total compensation of $255,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Northern Trust is $108,206.

