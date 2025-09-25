Direktori Perusahaan
NCR
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

NCR Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di NCR berkisar dari $93.4K per year untuk Grade 9 hingga $169K per year untuk Grade 13. Paket kompensasi yearan median in United States total $100K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total NCR. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Grade 9
Software Engineer I(Entry Level)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Lihat 2 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di NCR?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Kõrgeima palgaga Insinyur Perangkat Lunak ametikoha palgapakett ettevõttes NCR in United States on aastase kogutasuga $169,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte NCR Insinyur Perangkat Lunak ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $100,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk NCR

Perusahaan Terkait

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • ISG
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya