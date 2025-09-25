Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di NCR berkisar dari $93.4K per year untuk Grade 9 hingga $169K per year untuk Grade 13. Paket kompensasi yearan median in United States total $100K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total NCR. Terakhir diperbarui: 9/25/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
