Migo Gaji

Gaji Migo berkisar dari $35,999 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $53,205 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Migo . Terakhir diperbarui: 8/31/2025