Migo
Migo Gaji

Gaji Migo berkisar dari $35,999 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $53,205 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Migo. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Analis Data
$39.8K
Desainer Produk
$36K
Manajer Produk
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Insinyur Perangkat Lunak
Median $50.8K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Migo adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $53,205. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Migo adalah $45,290.

