Direktori Perusahaan
Medallia
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Arsitek Solusi

  • Semua Gaji Arsitek Solusi

Medallia Arsitek Solusi Gaji

Paket kompensasi Arsitek Solusi median in United States di Medallia total $140K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Medallia. Terakhir diperbarui: 10/29/2025

Paket Median
company icon
Medallia
Solution Architect
hidden
Total per tahun
$140K
Level
hidden
Gaji Pokok
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
11+ Tahun
Apa saja tingkat karir di Medallia?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Arsitek Solusi penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Medallia in United States mencapai total kompensasi tahunan $275,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Medallia untuk posisi Arsitek Solusi in United States adalah $157,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Medallia

Perusahaan Terkait

  • FICO
  • Qualtrics
  • Cornerstone OnDemand
  • CDW
  • Mastek
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya