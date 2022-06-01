Direktori Perusahaan
Medable
Medable Gaji

Gaji Medable berkisar dari $80,400 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $333,660 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Medable. Terakhir diperbarui: 9/15/2025

$160K

Manajer Program Teknis
Median $120K
Analis Keuangan
$125K
Desainer Produk
$294K

Manajer Produk
$80.4K
Insinyur Perangkat Lunak
$128K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$334K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Medable adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $333,660. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Medable adalah $126,898.

Sumber Lainnya