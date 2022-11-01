Direktori Perusahaan
Lessen
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Lessen Gaji

Gaji Lessen berkisar dari $119,400 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $298,500 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Lessen. Terakhir diperbarui: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Median $125K
Analis Bisnis
$129K
Desainer Produk
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manajer Produk
$177K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$299K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Lessen adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $298,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lessen adalah $129,350.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Lessen

Perusahaan Terkait

  • Databricks
  • Spotify
  • Tesla
  • Uber
  • Stripe
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya