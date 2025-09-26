Direktori Perusahaan
Jabil
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Keras

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Keras

Jabil Insinyur Perangkat Keras Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Keras median in Taiwan di Jabil total NT$1.94M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Jabil. Terakhir diperbarui: 9/26/2025

Paket Median
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Total per tahun
NT$1.94M
Level
4
Gaji Pokok
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
9 Tahun
Apa saja tingkat karir di Jabil?

NT$5.09M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan NT$954 ribu+ (terkadang NT$9540 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Keras penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Keras di Jabil in Taiwan mencapai total kompensasi tahunan NT$2,256,190. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Jabil untuk posisi Insinyur Perangkat Keras in Taiwan adalah NT$1,896,510.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Jabil

Perusahaan Terkait

  • Honeywell
  • BNY Mellon
  • Fortive
  • Halliburton
  • Omnicom Group
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya